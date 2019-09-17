على جمعة لـ"متصل": أبوك هيروح النار

17 سبتمبر 2019 - 10:58 ص

وجه متصل سؤالاً إلى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، قائلا: "والدي يأخذ راتبي الشهري كاملا، ولدي لديه التزامات أخرى أريد القيام بها مثل الزواج، وأداء الحج.. فهل يجوز منعه، وماذا أفعل إذا غضب؟".

ومن ناحيته، رد "جمعة"، خلال إحدى حلقات الدروس الدينية عبر صفحته الرسمية على موقع "يوتيوب"، إن حصول الأب على راتب ابنه كاملاً دون وجه حق يعد استيلاء على الأموال، ويجوز منع الأب من ذلك، وإذا غضب سيدخل النار.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء، أنه يمكن للأب أن يحصل على جزء من مال ابنه ولكن بـ"التراضي"، وبالمعروف.