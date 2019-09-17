بعد أرامكو.. دعوات لتجنيد إجباري للنساء في السعودية

17 سبتمبر 2019 - 10:34 ص

دعا الكاتب السعودي محمد آل الشيخ بضرورة فرض التجنيد الإجباري في السعودية على الرجل والنساء بعد استهداف حقل بقيق، والذي اعتبره نقطة فاصلة في تاريخ المملكة.

وأكد آل الشيخ أن الهجوم الإرهابي المدعوم وربما القادم من إيران على بقيق هو نقطة فاصلة في تاريخ المملكة، فأصبح هناك تاريخ ما قبل اعتداء بقيق، ومرحلة ما بعد اعتداء بقيق.

وأضاف آل الشيخ في مقال له أن الفرس الإيرانيين أظهروا عداوتهم لنا بشكل صارخ وفاضح، وضربونا في صميم اقتصادنا، واقتصاد العالم الحر على اعتبار أن النفط السعودي هو شريان الاقتصاد العالمي، ولا يمكن الاستغناء عنه بحال من الأحوال.

وتابع قائلا: من مقتضيات حقنا أن يأتي على رأس أولوياتنا التصدي لهذا التحدي بقوة السلاح من خلال الاعتماد على أنفسنا أولاً.

وأضاف: لهذا فإنني أدعو مباشرة وبكل وضوح إلى إقرار نظام التجنيد الإجباري ، منوها أن هذا التجنيد لا يقتصر على الذكور فقط، وإنما يجب أن يشمل النساء.

وشدد في حديثه أننا أمام عدو خبيث حقيقي لوطننا، يتربص بنا، ويعمل على تحقيق أهدافه لإسقاطنا، وقد حقق كثيرًا من النجاحات على الأرض للأسف؛ فاستولى على العراق التي يديرها كما يدير المالك أملاكه الخاصة، وعلى سوريا مستغلاً التباين الطائفي بين قيادته وشعبه.