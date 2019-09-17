آمنة نصير: "كل التحية لصاحب هذه الفكرة"

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علقت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، وعضو مجلس النواب، على مقترح وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق، قائلة: "كل التحية لصاحب هذه الفكرة، أنا أحيي من يفكر في تثبيت دعائم وأركان الأسرة المصرية".

 وأضافت "نصير"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "أنا حواء"، المذاع على فضائية "المحور" ، أن نسب الطلاق أصبحت عملية مخيفة، وغير مألوفة في تاريخ الأسرة المصرية.

ونوهت "النائبة"، بأن رب العزة، سبحانه وتعالى، سمى الزواج بالميثاق الغليظ حتى يتمهل الرجل والمرأة في الإقبال على كسر هذا الميثاق الغليظ.

 وأكدت "نصير"، أنه يجب أن تكون هذه الوثيقة بها قرارات جادة لحماية الأسرة المصرية، مشددة على أنه لا بد أن نتحمل مسئولية بناء الأسرة أمام الله وأمام المجتمع.

وأوضحت "النائبة"، أن الشريعة كلها عدل وإنصاف، وأن هذا الميثاق لا يتخالف معها، متابعة: "أينما توجد مصلحة الناس يوجد شرع الله، ويجب ألا نعتدي على عدالة الشريعة بهوى الرجل".

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