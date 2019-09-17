» أول ظهور لأحمد فهمي وهنا الزاهد في شهر العسل

في أول ظهور لهما في شهر العسل، حرص الفنانان أحمد فهمي وزوجته هنا الزاهد على تهنئة الفنان محمد إمام بعيد ميلاده في أول ظهور لهما من شهر العسل.

ونشر محمد إمام عبر حسابه على إنستجرام، فيديو للثنائي هنا وأحمد وهما يهنئانه بعيد ميلاده.

وتظهر “هنا” في الفيديو تغني Happy Birthday و"فهمي" يوقفها ويقول لها: "هنقوله كل سنة وأنت طيب، كان نفسنا نبقى معاك امبارح".

وعلق محمد إمام على الفيديو: "حبايبي عرسان مصر.. أخويا ومراته من شهر العسل".