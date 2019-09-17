صحفي إسرائيلي يواجه سيف القذافي بهذا الأمر

17 سبتمبر 2019 - 10:15 ص

دخل سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي في سجال مع الصحفي الإسرائيلي المثير للجدل "إيدي كوهين".

وقال سيف القذافي إن هروب اليهود وقت الأزمات هو عادة يهودية منذ قديم الأزل.

وكتب سيف القذافي: عزيزي إيدي كوهين.. الهروب هو عادة يهودية بحتة فاليهود منذ عهد موسى عليه السلام وهم هاربون مطاردون مشردون في بقاع الأرض أما أهل الجزيرة العربية فهم باقون في أرضهم منذ خلقوا حتى تقوم الساعة لم يدفعهم لا جوع ولا حرب إلى ترك وطنهم وواجهوا أعتى الجيوش وهزموهم هكذا يقول التاريخ والواقع.

وجاء رد كوهين قائلاً: لم نهرب مع بن نُون وداوُد وسليمان وعند اجتياح نبوخذ نصر أورشليم لم نهرب ولم نهرب من هامان الفارسي وزير كورش ولم نسجد لكورش عظيم الفرس وأرجع لأشعار الصحابة العباس بن مرداس وجبل الثعلبي لتعرف شجاعة بني إسرائيل ووالد أم المؤمنين صفية بنت حيي اللاوية رضي الله عنها تحية للحومة الشعبية.

وكان سبب السجال بين سف القذافي وإيدي كوهيب بسبب ما غرد به الأخير عن الأزمة الخليجية حاليا بين السعودية وإيران بسبب قصف أرامكو قائلاً: إذا لم يقرر ترامب الحرب فلن تحدث حرب بالخليج حتى لو تضرب مصافي السعودية كل يوم، وإذا قرر ترامب الحرب حماية للمصالح الأمريكية بالخليج، كونوا أكيدين من يبقى بالسعودية هم القبائل أهلها الأصليين وأما القصمان ذوي المناصب والسياسيين فأول الهاربين شتان بين الرخاء والشدة".