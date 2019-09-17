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رسالة مهمة من «حمودى» لجماهير الأهلى

الرياضة

أحمد حمودى
أحمد حمودى

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توجه اللاعب أحمد حمودى لاعب الأهلى السابق والمنتقل حديثًا لصفوف بيراميدز، برسالة إلى جماهير النادى الأهلى.

وكتب «حمودى» عبر "تويتر":"حابب أشكر جمهور ولاعبين وإدارة النادي الأهلي، من أول يوم ليا فى النادى حاولت اعمل كل جهدي عشان افرح جماهيره، فترة من أهم وأجمل فترات حياتى كان فيها أيام حلوة كتير وأيام صعبة، النهاردة بعلن لكم أني ببدء خطوة جديدة في مسيرتي الكروية وخطوة جديدة صحيح لكن جماهير الأهلي هتفضل في قلبي الجماهير اللي دعمتني طول فترة وجودي في النادي اللى كانو على المرة قبل الحلوة، في خطوتي الجديدة هتفضل الجماهير دي قدام عيني وعارف أنكم هتدعمونى فى أي مكان أنا موجود فيه، شكرا لإدارة النادي الأهلي واللاعبين وكل العاملين في النادي الأهلي من أكبر عامل لأصغر عامل على الفترة دي، شكرًا لجماهير النادي الأهلي العظيمة".



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