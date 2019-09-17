والدة محمد على توجه رسالة له: "الله يخرب بيتك"

علق الإعلامي، عمري أديب، خلال حلقة برنامجه "الحكاية" والمذاع على قناة "أم بي سي مصر"، على فيديوهات الممثل محمد علي، حيث نشر تسجيلاً صوتيًا لوالدته، والتي وجهت من خلاله رسالة إلى ابنها، محمد علي، تهاجمه فيها عما بدر منه من هجوم على قيادات الجيش المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي ومعاداة الوطن من الخارج ونشره الشائعات والأكاذيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مقاطع الفيديو التي يقوم بنشرها .

وقالت والدة محمد علي في التسجيل الصوتي : ” يا محمد أزيك عامل إيه يا رب تكون مبسوط كده فى برشلونة بتاعتك دى طب يا عم قبل ما تركب الطيارة وقبل ما تروح وقبل ما تيجى وقبل ما تاكل وقبل ما تشرب اعرف إن دعوة من أمك تطيرك هي مزهزهالك الدنيا أنا عارفة هى مزهزهالك” .

وأضافت: ”بس خليك فاكر أى حاجة بتحصلك منى أنا من دعوتى عليك يكفى إنك سبت البلد ومشيت هربت وخدت العيال أصلا أنت هربان مش هربان علشان خدت الملاليم لا لا أنت هربان علشان حسيت وعرفت إنك ملكش قيمة هنا فى وسط الناس ” .

وختمت رسالتها قائلة : ” ابعت لولاد إبراهيم حقهم وابعت لأمك حقها علشان ربنا يمكن يغفرلك يابنى .. اعرف إن فيه ربنا وربنا بيحاسب الله يخرب بيتك عندك عيال ” .

كما عرض الإعلامي عمرو أديب ” تسجيل صوتي منسوب إلى محمد علي يوجه من خلاله رسالة إلى والده يهدده ويهاجمه قائلا: ”رحيمة قالتلي الطبيعي هيقولوا إيه يعني.. لو فى لينكات أو فى حاجة ابعتوهالى هيخافوا” .

وتابع : ”عاملي بس راجل وبحبك يا ابني وأدافع عنك بعمري.. وانا ابوك وهحط نفسي فى النار علشانك” .

وأضاف: ”آه جاب ورا دلوقتي يلا معلش يلا بابا برده.. يلا جدو جدو جدو بيخاف يلا.. ولا بقى بيحميني ولا نيلة بقي عشان اما نرجع نديله بالجزمة يبقي حقنا”.