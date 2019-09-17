» الإمارات.. طفلة تقاوم متحرشًا بشجاعة والسلطات تتحرك

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هذا ما حدث لي داخل الأسانسير

وكالات - الدويني فولي

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قاومت طفلة صغيرة تبلغ من العمر عشر سنوات، شخصًا عربيًا من جنسيتها حاول التحرش بها في المصعد.
ووفقًا لصحيفة "الإمارات اليوم"، قالت المجني عليها إنها كانت برفقة شقيقتها الصغرى في متجر بالمجمع السكني الذي تقيم به، ومن ثم توجهت إلى منزلها.

وأضافت أن الجاني سألها عن اسمها وعمرها ورقم شقتها، فردت عليه لكن لم تخبره برقم الشقة، وحين وصلت إلى مدخل البناية فوجئت به يدخل وراءها إلى المصعد.
وحاول المتحرش سحب الفتاة إلى الخارج، لكنها تمسكت بالباب، قبل أن يحاول تقبيلها لكنها قاومته.


وأبلغت الطفلة والدتها بما حدث في اليوم التالي.


وأفاد والد المجني عليها أنه راجع تسجيلات كاميرات المراقبة، وشاهد المتهم وهو يتعقب الطفلة، ثم يحاول تقبيلها ويبادر بالفرار.


وأعلنت أجهزة الأمن التحرك وملاحقة الجاني، في ظل توجيهات بسرعة ضبطه والتحقيق معه.

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