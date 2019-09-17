ياسر رزق: "السيسي مؤسس مصر الحديثة الثالثة"

17 سبتمبر 2019 - 09:30 ص

أشاد الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم"، بسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلاً: "السيسي هو مؤسس مصر الحديثة الثالثة ".



وكشف "رزق"، ضيفا خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، مع الإعلامي أحمد موسي، أن السيسي تعرض لمحاولة الاغتيال أكثر من مرة، حيث تم استهدافه في 30 يونيو ثم 3-7، ثم 24-7 ثم 26-7"، موضحًا أن الهدف من هذه المحاولات هو ضرب الدولة المصرية وليس الرئيس كشخص.



وشدد على أن هناك من يريد ضرب القوات المسلحة لإحباط الروح المعنوية داخلها، كما أن هناك استهداف لرئيس الجمهورية، وهو "باني الدولة المصرية الحديثة الثالثة"، والأهم من ذلك أنه البطل الشعبي، و"مش هنعرف قيمته إلا في المستقبل وسيأخذ مكانته الصحيحة في المستقبل".



كما أشار إلى أنه من المتوقع أن يحلف رئيس المجلس الأعلى للإعلام ورئيسي الهيئة الوطنية للإعلام والصحافة اليمين مع مطلع الدورة البرلمانية في الأول من أكتوبر المقبل، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لا يمكن تحديد اسم رئيس المجلس الأعلى للإعلام والهيئتين المقبلتين.



أما عن المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين فقد أشار إلى أنها أمر مستحيل، والشعب لن يسمح لعودتهم أو يترك أى ثغرة لعودة هؤلاء، مؤكدا أن عودتهم للحياة مصر يعني وفاة الدولة المصرية.

