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جدل بسبب زواج طفلة قناة "طيور الجنة" وإنجابها

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ديمة بشار
ديمة بشار

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ديمة بشار

حسمت الفنانة ديمة بشار حقيقة ما قيل عن زواجها وإنجابها بعد تداول صورة لها رفقة طفلة .

وقالت "ديمة" في بيان عبر حسابها بـ"فيس بوك" : ""مرحبا انتشر خبر على اخر صورة نزلتها و انا حاملة بنت اخوي محمد بشار اسمها مريم".

مشيفة" في مواقع واشاعات عم بتنزل الصورة وتكتب انه ديمة بشار رزقت بمولود ،،، هاي اشاعة ولا صحة ولا اساس لها".

وزادت حدة الجدل بسبب ارتباط "ديمة" في عقول الناس بكونها الطفلة التي كانت تغني في قناة "طيور الجنة".

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