» فنان شهير يكشف تفاصيل إصابته بسرطان القولون

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هيثم شاكر

كشف الفنان هيثم شاكر تفاصيل معاناته مع مرض السرطان وذلك بعدما ظل متحفظا على الحديث في تلك الجزئية.

وقال "شاكر" في لقاء مع برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس: ""مكنتش حابب أصعب على حد أو حد يبصلي نظرة شفقة، ناس قليلة قوي اللي كانوا عارفين بمرضي، قعدت 8 سنين اتعالج والحمد لله ربنا عافاني، ولكن مازالت معدتي مسببة لي أزمة، وما حدث لي هو اختبار من ربنا سبحانه وتعالى، ربنا مبيبعتش حاجة وحشة، لما بيدي الابتلاء بيدي معاه الصبر".

وأضاف: "كشفت المرض بعد ما شوفت ناس بتتهمني إني خسيت بسبب إدماني المخدرات .. وكمان بيتهموني بالكسل في تقديم أعمال فنية".

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