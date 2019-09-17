مقتل جندي أمريكي أثناء العمليات في أفغانستان

17 سبتمبر 2019 - 12:48 ص

أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مقتل أحد أفراد الخدمة الأمريكية، الإثنين، خلال العمليات في أفغانستان.



جاء ذلك في بيان نشرته بعثة "الدعم الحازم" التي يقودها الحلف في أفغانستان، حسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وقال البيان إن "عسكريًا قتل أثناء أداء مهامه اليوم في أفغانستان"، دون تفاصيل إضافية.

وبذلك يرتفع عدد الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في أفغانستان هذا العام إلى 17 على الأقل، حسب إحصاء وزارة الدفاع (بنتاغون)، كما وقعت ثلاث وفيات غير قتالية هذا العام، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لإنهاء أطول حروبها.

ومات أكثر من 2400 أمريكي في الحرب التي استمرت 18 عامًا تقريبًا.