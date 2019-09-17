الكشف لأول مرة عن محاولة اغتيال الرئيس السيسي

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المصريون ـ متابعات

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أكد الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع حياته وحياة أسرته وأحفاده على المحك؛ من أجل الدولة المصرية في ثورة 30 يونيو.
وكشف "رزق"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، معلومات لأول مرة قائلًا: "كان هناك معلومات أن هناك شيء يعد لاغتيال قيادات القوات المسلحة الذين يستمعون لخطاب محمد مرسي في قاعة المؤتمرات، لولا أن أحد كبار معاوني الفريق عبد الفتاح السيسي أرسل لواء من القوات الخاصة لحماية قيادات القوات المسلحة في ذلك الوقت"، مشيرًا إلى أن القيادة التي نبهت الرئيس السيسي مازال أحد أكبر معاونيه الآن.
ولفت، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تعرض لأكثر من محاولة اغتيال، موضحًا أن الإخوان حاولوا استهدافه في 30 يونيو ثم 3-7، ثم 24-7 ثم 26-7"، مشيرًا إلى أن المحاولات المتكررة لاغتيال الرئيس السيسي ليس الهدف منها الرئيس شخصيًا ولكن تستهدف الدولة المصرية، معلقًا: "عايزين بحر دم وانتقام".
ووجه الكاتب الصحفي رسالة إلى الرئيس السيسي قائلًا: "حضرتك أكيد متنبه جدا بأن الإخوان يحاولوا بث الإحباط في نفس حضرتك وقيادات البلد"، لافتًا إلى أن حرب الشائعات تستهدف الجيش المصري، لأنه عمود الخمية للدولة، ووقف مع الشعب في 30 يونيو، ويساعد الشعب في إعادة بناء الدولة الحديثة، معقبًا: "الرئيس السيسي يقيم الدولة الثالثة".


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