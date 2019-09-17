  • الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:25 ص
بحث متقدم
سد النهضة

مفاجأة.. مصر تعلن رسميًا تعثر مفاوضات سد النهضة

عمرو أديب

عمرو أديب: "الإخوان لما فشلوا جابوا زعيم من الكباريه"

الكاتب الصحفي ياسر رزق

ياسر رزق: "السيسي" يجب أن يستمر لهذا السبب الهام

ارشيفية

علماء مصريون توفوا فى «ظروف غامضة».. وأصابع الاتهام تتجه إلى «الموساد»

ارشيفية

الدولار يواصل الهبوط أمام الجنيه في مختلف البنوك

السيسي

«السيسي» يزف بشرى سارة للمصريين

أرشيفية

بيان عاجل من الخارجية السعودية بشأن هجمات «أرامكو»

أرشيفية

رحلة «التوك توك» من المهد إلى اللحد.. الحكومة تنهى الفوضى

الأرز المصري

مصر تكتفي ذاتيًا من الأرز والكيلو بـ8 جنيهات فقط

أرشيف

«السناتر».. كاملة العدد.. والمدارس خارج الخدمة

بالفيديو..

حلمي طولان يفتح النار على اتحاد الكرة .. لهذا السبب

الرياضة

حلمي طولان
حلمي طولان

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

ضاحى خلفان يفتح النار على الإعلام الإماراتى

#

مقطع فيديو "قبل النوم" يفتح النار على فنانة شهيرة

#

هجوم برازيلي جديد على زوجة ماكرون.. لهذا السبب

#

محمد صلاح يفتح النار على اتحاد الكرة السابق

نفى حلمي طولان، المدير الفني السابق للاتحاد السكندري، ما تردد حول ترشيح اسمه لتولي القيادة الفنية لنادي المصري، حال اختيار إيهاب جلال، مديرا فنيا لمنتخب مصر.
وقال طولان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد: «الكرة بمصر تدار بعشوائية ويجب أن يكون هناك خططا بديلة»، مطالبا بإسناد مهام إدارة الكرة بمصر لأشخاص محترفة – على حد تعبيره.
وتابع: «يجب أن يكون اختيار المدرب مقنع للجماهير والإعلام والمهتمين»، متسائلاً: «هل ينفع أجيب ابني يختارني أو يقيمني».
وحول ترشيح اسم إيهاب جلال لتولي القيادة الفنية للفراعنة قال: «مدرب واعد أثق فيه، وأرشح اسمه بعد حسن شحاتة».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

شياطين الأسفلت

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» تصريحات إثيوبية مثيرة بشأن "سد النهضة".. هذا ما قالته
» آمنة نصير: مرتب الزوج ليس سر حربي "لازم الزوجة تعرفه"
» الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا يُحزن المصريين
» مفاجأة.. مصر تعلن رسميًا تعثر مفاوضات سد النهضة
» ترامب يرجح مسؤولية إيران عن هجمات "أرامكو"
» ارتفاع جديد لأسعار الذهب يصل إلى 7 جنيهات
» إجراءات عقابية عاجلة ضد السوريين بالسودان
» تعليقات غير مسبوقة من قطر عن استهداف أرامكو
» تفعيل أمر ملكي بتوحيد رسوم الحج والعمرة
» فنان مصري ينسحب من التمثيل أمام هيفاء وهبى بشكل مفاجئ
» السعودية تصعد بشأن هجوم أرامكو بهذا الإجراء الهام

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:21 ص

  • فجر

    04:21

  • شروق

    05:45

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:24

  • مغرب

    18:04

  • عشاء

    19:34

من الى
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية