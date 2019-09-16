عمرو أديب: "هذا الأمر الخطير لن يمر مرور الكرام"

مفاجأة.. مصر تعلن رسميًا تعثر مفاوضات سد النهضة
عمرو أديب: "الإخوان لما فشلوا جابوا زعيم من الكباريه"
ياسر رزق: "السيسي" يجب أن يستمر لهذا السبب الهام
علماء مصريون توفوا فى «ظروف غامضة».. وأصابع الاتهام تتجه إلى «الموساد»
الدولار يواصل الهبوط أمام الجنيه في مختلف البنوك
«السيسي» يزف بشرى سارة للمصريين
بيان عاجل من الخارجية السعودية بشأن هجمات «أرامكو»
رحلة «التوك توك» من المهد إلى اللحد.. الحكومة تنهى الفوضى
مصر تكتفي ذاتيًا من الأرز والكيلو بـ8 جنيهات فقط
«السناتر».. كاملة العدد.. والمدارس خارج الخدمة
المصريون ـ متابعات
فجر
04:21
شروق
05:45
ظهر
11:54
عصر
15:24
مغرب
18:04
عشاء
19:34