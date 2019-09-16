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الكاتب الصحفي ياسر رزق

ياسر رزق: "السيسي" يجب أن يستمر لهذا السبب الهام

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ياسر رزق: "السيسي" يجب أن يستمر لهذا السبب الهام

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الكاتب الصحفي ياسر رزق
الكاتب الصحفي ياسر رزق

المصريون ـ متابعات

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لهذه الأسباب.. الرئيس السيسي "محنك" سياسيًا

قال ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يختلف عن سابقيه، حيث لا يوجد أحد يتحدث باسمه.
وأضاف ياسر رزق خلال لقاء إعلامي، الاثنين، أن «هناك مشروعات ثقافية ضخمة تقام في مصر، في مقدمتها مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية».
وتابع «آن الأوان للمضي قدما في الإصلاح السياسي، والتعديلات الدستورية كانت الخطوة الأولى، حيث يعد الوطن المستفيد الأول منها»، معلقا «نرغب في استمرار الرئيس السيسي حتى تترسخ الأعمدة الأربعة الرئيسية للدولة».
ورجّح إجراء انتخابات مجلس الشيوخ مع النواب العام المقبل، متوقعًا إجراء انتخابات المحليات عام 2021.


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