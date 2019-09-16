روسيا تشكك في مصداقية بيانات بشأن الوضع في إدلب

16 سبتمبر 2019 - 10:40 م

قالت روسيا، الإثنين، إن الهدف من تشكيل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، لجنة تحقيق أممية في إدلب (شمالي سوريا)، تحسين أداء الأمم المتحدة بالمنطقة، مشككة في مصداقية بيانات وإحصاءات المنظمة الاممية بما يتعلق بالمحافظة.



جاء ذلك في تصريحات للمندوب الروسي بالأمم المتحدة فاسيلي نيبيزيا، بمقر المنظمة الدولية بنيويورك.

وأضاف أن بلاده تؤمن بأن الهدف من وراء إنشاء اللجنة "النظر في كيفية تحسين أداء الأمم المتحدة بشكل أكثر فعالية".

كما شكك في "مصداقية إحصائيات وبيانات الأمم المتحدة المتعلقة" بالوضع في إدلب، نظرًا لعدم وجود لها على الأرض والاعتماد على مصادر مجهلة، في إشارة إلى تحميل الأمم المتحدة لقوات النظام السوري وحلفاءه مسؤولية مقتل وإصابة مئات المدنيين.

وأعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغريك، الجمعة، أن لجنة التحقيق الداخلي في سلسلة الحوادث التي وقعت شمال غربي سوريا، منذ توقيع مذكرة تثبيت خفض التصعيد بإدلب بين روسيا وتركيا، في 17 سبتمبر/أيلول 2018، "لن يكون لها تداعيات قانونية أو جنائية".

وقُتل أكثر من 1300 مدني جراء هجمات النظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد بإدلب، منذ اتفاق سوتشي.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها لاتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.









إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة؛ رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/أيلول 2018 بمدينة سوتشي الروسية على تثبيت "خفض التصعيد".

كما أسفرت الهجمات عن نزوح نحو مليون و42 ألف مدني إلى مناطق هادئة نسبيًا أو قريبة من الحدود التركية.

وتطرق المندوب الروسي إلى الهجوم الذي تعرضت له شركة "أرامكو" السعودية، محذرًا من "مغبة التسرع في الحكم علي الجهة المسؤولة عن الهجوم"، في إشارة إلى تحميل واشنطن المسؤولية عن الهجوم لطهران التي نفت بدورها الاتهامات.

وتعرض مجمعان نفطيان في بقيق وخريص يتبعان عملاق الطاقة العالمي "أرامكو"، لهجوم بالقذائف عبر طائرات مسيرات، تبنتها جماعة الحوثي، غير أن الرياض لم توجه الاتهام لأية جهة على الفور.