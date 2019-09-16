  • الإثنين 16 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:16 م
بحث متقدم
الكاتب الصحفي ياسر رزق

ياسر رزق: "السيسي" يجب أن يستمر لهذا السبب الهام

سد النهضة

تصريحات إثيوبية مثيرة بشأن "سد النهضة".. هذا ما قالته

ارشيفية

علماء مصريون توفوا فى «ظروف غامضة».. وأصابع الاتهام تتجه إلى «الموساد»

ارشيفية

الدولار يواصل الهبوط أمام الجنيه في مختلف البنوك

السيسي

«السيسي» يزف بشرى سارة للمصريين

أرشيفية

بيان عاجل من الخارجية السعودية بشأن هجمات «أرامكو»

أرشيفية

رحلة «التوك توك» من المهد إلى اللحد.. الحكومة تنهى الفوضى

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا يُحزن المصريين

الأرز المصري

مصر تكتفي ذاتيًا من الأرز والكيلو بـ8 جنيهات فقط

أرشيف

«السناتر».. كاملة العدد.. والمدارس خارج الخدمة

مسقط تدعو أطراف الحرب باليمن لطاولة المفاوضات وإنهاء الصراع

عرب وعالم

أول خطاب لسلطان عمان منذ عودته من رحلة علاج بألمانيا
أول خطاب لسلطان عمان منذ عودته من رحلة علاج بألمانيا

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

تصريح صادم من مستشار "بن زايد" عن حرب اليمن

#

إلقاء 100 ألف قنبلة على لندن.. هذا رد تشرشل

#

«حماس»: أطلقنا صواريخ إيرانية الصنع على إسرائيل

#

الأمم المتحدة: نجمع أدلة جرائم حرب اقترفها أطراف الصراع بليبيا

دعت سلطنة عمان، الإثنين، أطراف الحرب في اليمن للجلوس إلى طاولة المفاوضات لإنهاء الصراع.
وأعربت الخارجية العمانية، في بيان، عن أسفها العميق لتعرض بعض منشآت الطاقة بالمملكة العربية السعودية للهجمات.
واعتبرت أن ذلك "تصعيد لا طائل منه".
وطالبت مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، بدعوة أطراف الحرب في اليمن إلى طاولة المفاوضات للتوافق على إنهاء الصراع.
وأبدت سلطنة عمان استعدادها لدعم إحلال السلام في اليمن.
وصباح السبت، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لشركة "أرامكو"، شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة.
وتبنت جماعة "الحوثي" المسؤولية عن الهجوم، وقالت إنه استهدف مصفاتين نفطيتين بـ10 طائرات مسيرة.
واليوم، قال التحالف العربي في اليمن الذي تقوده السعودية، الإثنين، إن الهجوم على منشأتي أرامكو للنفط، لم يتم من الأراضي اليمينة وتم بأسلحة إيرانية.
ومنذ 2015، ينفذ التحالف العربي عمليات عسكرية في اليمن؛ دعمًا للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة قوات الحوثيين، المدعومة من إيران، والمسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.
وشن الحوثيون، منذ 15 مايو/آيار الماضي، هجمات بطائرات مسيرة، استهدفت منشآت نفطية في السعودية.
وتعد "أرامكو" رائدة الشركات الصناعية في السعودية، وأكبر شركة بترول في العالم. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

شياطين الأسفلت

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» ترامب يرجح مسؤولية إيران عن هجمات "أرامكو"
» "تقديرات" أمريكية.. الهجوم على "أرامكو" انطلق من إيران
» السعودية تصعد بشأن هجوم أرامكو بهذا الإجراء الهام
» ارتفاع جديد لأسعار الذهب يصل إلى 7 جنيهات
» إجراءات عقابية عاجلة ضد السوريين بالسودان
» وديًا.. الإٍسماعيلي يهزم الساحل السعودي برباعية
» تعليقات غير مسبوقة من قطر عن استهداف أرامكو
» تفعيل أمر ملكي بتوحيد رسوم الحج والعمرة
» فنان مصري ينسحب من التمثيل أمام هيفاء وهبى بشكل مفاجئ
» بالفيديو.. «بوتين» يلجأ للقرآن للرد على سؤال بشأن السعودية
» الأهلي يدعم «مؤمن زكريا» في حفل تكريم الأبطال

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:21 ص

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    15:25

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية