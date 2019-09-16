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الديهي: القصور الرئاسية تمثل هيبة الدولة المصرية

الحياة السياسية

الديهي
الديهي

أحمد سالم

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القصور الرئاسية

اكتوبر

العاصمة الإدارية

الديهى

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه كان هناك ضرورة لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، بعد أن أصبحت القاهرة عبارة عن مجموعة من الطرق والكباري، والمواطنين أصبحوا يتواجدوا فوق بعضهم البعض بها، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة لابد أن يكون بها مقر للحكم، ومقر للحكومة، والقصور الرئاسية تمثل هيبة الدولة المصرية.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الاثنين، أن مصر سيكون بها عاصمة إدارية وهي العاصمة الإدارية الجديدة، وعاصمة سياحية متمثلة في منطقة 6 أكتوبر، وعاصمة تاريخية وهي القاهرة.

وأردف "الديهي"،: "سابوا كل ما تم بناءه وانجازه وتحدثوا عن القصور الرئاسية"، معقبًا: "مالفتش نظركم المسجد والكاتدرائية والطرق والكباري وجميع المشروعات القومية التي حدثت، مفيش مشروع واحد تم انجازه تحدث عنه أعداء الوطن بشكل جيد".

وأكد على أن المواطنين لابد أن يقوموا بدورهم في عدم تصديق جميع المعلومات المطروحة دون التأكد من صحتها.


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