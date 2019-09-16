وفاة فنان شهير إثر هبوط في القلب

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الفنان السوداني، صلاح بن البادية
الفنان السوداني، صلاح بن البادية

محمد فضل- متابعات

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فنان

الفنان السوداني، صلاح بن البادية

غيّب الموت الفنان السوداني، صلاح بن البادية، بالعاصمة الأردنية عمان، إثر هبوط في القلب، عقب إجراء عملية قسطرة.

وكان بن البادية قد غادر إلى الأردن، 8 سبتمبر الجاري، بغرض العلاج ولقاء شقيقه مولانا النيل أبو قرون الذي زار العاصمة الأردنية قادما من مقر إقامته خصيصا لهذا اللقاء.

ولد الفنان الراحل، صلاح الجيلي محمد أبو قرون الشهير بـ "صلاح بن البادية" عام 1937 بمنطقة "أبو دوم" التي نشأ وترعرع فيها واشتهر بلقب "ابن البادية" بسبب ارتباطه بها وحبه الشديد لها. وكان الفنان قد اشتهر في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي، بعد أن تأخر في الظهور العلني خوفا من أسرته ذات الإرث الديني الصوفي في أبوقرون، فاقتصر أداؤه في البداية على الإنشاد الديني الصوفي والمدائح النبوية.

ومن أشهر أغاني الراحل: "خاتمي"، "والاوصفوك"، "الليلة سار يا عشايا".


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