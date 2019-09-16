» وديًا.. الإٍسماعيلي يهزم الساحل السعودي برباعية

16 سبتمبر 2019 - 08:23 م

حقق فريق الإسماعيلى فوزًا وديًا على الساحل السعودى بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الإسماعيلية، ضمن تحضيرات الفريق لبدء مشواره المحلي.

ويحل الدراويش ضيفا على الجونة السبت المقبل بإستاد الأخير في الجولة الافتتاحية من منافسات النسخة الجديدة لمسابقة الدوري المحلى.

شيلونجو يقود هجوم الإسماعيلي في ودية الساحل السعودي

رباعية الدراويش سجلها كل من بنسون شيلونجو هدفين وعماد حمدى وأحمد فتحى “كاستيلو” هدف.

بدأ الفريق بتشكيل ضم حارس المرمى.. محمد مجدى.

خط الدفاع.. أحمد أيمن، محمد هاشم، محمد عمار، أحمد فتحى “كماتشو”.

خط الوسط.. عماد حمدى، محمد مخلوف، محمد صادق، مدحت فقوسة.

خط الهجوم.. بيكيتى سيلفا، بنسون شيلونجو.

قبل أن يشارك كل من محمود عبد المنصف حارس المرمى وحازم مرسي وخليل حجى نيمار ومصطفى فارس وأحمد فتحى كاستيلو من مقاعد البدلاء.