  • الإثنين 16 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:40 م
بحث متقدم
أرشيف

الدولار يواصل الهبوط أمام الجنيه في مختلف البنوك

أرشيفية

بيان عاجل من الخارجية السعودية بشأن هجمات «أرامكو»

السيسي

«السيسي» يزف بشرى سارة للمصريين

زفاف منافسة بوتين

بالفيديو.. «بوتين» يلجأ للقرآن للرد على سؤال بشأن السعودية

أرشيفية

رحلة «التوك توك» من المهد إلى اللحد.. الحكومة تنهى الفوضى

الأرز المصري

مصر تكتفي ذاتيًا من الأرز والكيلو بـ8 جنيهات فقط

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا يُحزن المصريين

ليفربول

«صلاح» على رأس قائمة ليفربول لمواجهة نابولي

أرشيف

«السناتر».. كاملة العدد.. والمدارس خارج الخدمة

السودان

إجراءات عقابية عاجلة ضد السوريين بالسودان

رسميًا.. المصري يضم «ميسي» 3 سنوات

الرياضة

النادى المصرى
النادى المصرى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

فنان مصري شهير يشتري سيارة "ميسي"

#

المصري يجدد عقد نجمه لـ4 سنوات ونصف

#

"الجبلاية" تنعى "معروف" فى وفاة والده

ميسي

المصريون

المصرى

أنهى مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، إجراءات التعاقد مع أحمد عادل الشهير بـ«ميسي» لاعب الزمالك السابق، لمدة 3 سنوات خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وقد قام اللاعب بالتوقيع على تعاقده الجديد مع المصري في حضور المهندس عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي وعضو لجنة التعاقدات.

وأكد أن التعاقد مع «ميسي» البالغ من العمر 22 عامًا والذي يشغل مركز لاعب خط الوسط المهاجم وصانع الألعاب جاء بناءً على رغبة ايهاب جلال المدير الفني للمصري والذي قام بتصعيد اللاعب إلى الفريق الأول بالزمالك خلال الفترة التي تولى فيها مسئولية الإدارة الفنية للفريق الأبيض.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

شياطين الأسفلت

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» ارتفاع جديد لأسعار الذهب يصل إلى 7 جنيهات
» وديًا.. الإٍسماعيلي يهزم الساحل السعودي برباعية
» الأهلي يدعم «مؤمن زكريا» في حفل تكريم الأبطال
» رسميًا.. المصري يضم «ميسي» 3 سنوات
» تعليقات غير مسبوقة من قطر عن استهداف أرامكو
» السد القطري يتخطى النصر السعودي إلى نصف نهائي أبطال آسيا
» تفعيل أمر ملكي بتوحيد رسوم الحج والعمرة
» فنان مصري ينسحب من التمثيل أمام هيفاء وهبى بشكل مفاجئ
» بالصور..ابنة طلعت زكريا تتعرض لحادث مروع
» رسميًا.. بيراميدز يضم نجم الأهلي
» بعد علاجها.. سوسن بدر تعد الجمهور بهذا الأمر

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:21 ص

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    15:25

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية