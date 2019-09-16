» تعليقات غير مسبوقة من قطر عن استهداف أرامكو

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حمد بن جاسم
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قطر

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النفط

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ابقيق

حظيت الهجمات التي شهدتها منشآت تابعة لشركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية السبت الماضي، على تعليقات غير مسبوقة من أكثر من شخصية قيادية بقطر.

البداية كانت مع وزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، حيث أدان الهجمات عبر حسابه على «تويتر».

وكتب آل ثاني: «ندين الهجمات على المرافق الحيوية والمدنية وآخرها البقيق. يجب لهذه الحروب والصراعات أن تتوقف وأن تتكاتف الجهود لتحقيق الأمن الجماعي المشترك في المنطقة».

أعقب ذلك تغريدة لرئيس الوزراء وزير الخارجية السابق حمد بن جاسم حيث قال: «أشكر سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على إدانته للهجمات الإرهابية على المنشآت الحيوية في بقيق. فهذه هي اخلاقنا. حمى الله المملكة من كل سوء فرغم الجراح الا اننا لا نضمر لهم الا كل خير».

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، ولكن شهد أيضًا دعمًا من خليفة بن حمد شقيق أمير قطر الذي كتب: «ما يمس أخوتنا لا شك انه يمسنا وسيظل خليجنا واحد وشعبنا واحد غصباً عن أنوف المتربصين».

وتسببت الهجمات بواسطة طائرات مسيرة بانفجارات أدت إلى اندلاع النيران في منشأتي بقيق، أكبر منشأة في العالم لمعالجة النفط، وخريص المجاورة التي تضم حقلا نفطيا ضخما شرق السعودية، ما أدى إلى توقف نصف إنتاج النفط السعودي.

وتبنى الحوثيون في اليمن، الهجمات على المنشآت في السعودية، لكن الإدارة الأمريكية أشارت إلى "عدم وجود أدلة على أن هذا الهجوم غير المسبوق على إمدادات الطاقة العالمية" انطلق من اليمن.


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