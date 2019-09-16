«السيسي» يزف بشرى سارة للمصريين

16 سبتمبر 2019 - 07:44 م

زف الرئيس عبد الفتاح السيسي بشرى سارة للمواطنين اليوم الاثنين، موضحًا أن المشروعات التنموية الطموحة في مصر انتقلت من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ.

جاء هذا خلال استقباله أعضاء مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ومسؤولي صندوق النقد العربي.

وقال السيسي: «أشيد بإرادة الشعب المصري ووعيه وتفهمه لضرورة تحمل أعباء خطوات الإصلاح الاقتصادي الجريئة»، مشيرا إلى أن المشروعات التنموية الطموحة في مصر انتقلت من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ.

وأضاف: « الحكومة عازمة على المضي قدما في مسار بناء الدولة، والذي لن يتحقق إلا عن طريق العمل وبذل الجهد في إطار قوة الدفع لمسيرة التنمية في مصر».

وذكر السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء مع المسؤولين العرب تناول استعراض مستجدات المشهد الاقتصادي وجهود تحقيق الاستقرار المالي في مصر، من خلال المتابعة الدورية لأداء سوق رأس المال المصري ودعمه كمؤشر لأداء الاقتصاد، وكذلك تحرير سعر صرف العملة وتحقيق زيادة مطردة في احتياطي النقد الأجنبي.