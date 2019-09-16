  • الإثنين 16 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:01 م
بحث متقدم
السيسي

«السيسي» يزف بشرى سارة للمصريين

الأرز المصري

مصر تكتفي ذاتيًا من الأرز والكيلو بـ8 جنيهات فقط

طفلة طيور الجنة

صورة صادمة.. هل تزوجت وأنجبت طفلة «طيور الجنة»؟

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا يُحزن المصريين

أرشيفية

3 رسائل من «السيسي» للكويت عبر مرزوق الغانم

ليفربول

«صلاح» على رأس قائمة ليفربول لمواجهة نابولي

السودان

إجراءات عقابية عاجلة ضد السوريين بالسودان

ايهاب جلال

بالفيديو.. مفاجأة مدوية بشأن قيادة إيهاب جلال للمنتخب

أرشيف

«السناتر».. كاملة العدد.. والمدارس خارج الخدمة

الاتحاد العربي

تعرف على خليفة «آل الشيخ» في رئاسة الاتحاد العربي

الصفاقسي يفسخ تعاقده مع الصربي «نيبوشا»

الرياضة

نيبوشا
نيبوشا

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

معلومات لا تعرفها عن "ميتشو" مدرب الزمالك الجديد

#

الزمالك يعلن تعاقده مع مدرب "مكابي حيفا" الإسرائيلي

المصريون

الاهلى

بيراميدز

أعلنت إدارة نادى الصفاقسى التونسى اليوم، الإثنين، فسخ تعاقده بشكل رسمي مع الصربى نيبوشا يوفويتش، المدير الفنى للفريق من منصبه بسبب سوء النتائج.

وذكر نادى الصفاقسى عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، أن الإدارة قررت فسخ التعاقد مع الجهاز الفنى للفريق بالتراضي.

وخسر الصفاقسى التونسى أمام بارادو الجزائرى بنتيجة 1 – 3 فى المباراة التى جمعتهما أمس فى "ذهاب" الدور التمهيدى الثانى بمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الصفاقسى التونسى أعلن قبل شهرين تعاقده رسميًا مع المدرب المونتينيجرى نيبوشا يوفوفيتش، لتولى مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، قادمًا من نادى الشرطة العراقي.

وتوج نيبوشا مع الصفاقسى بلقب كأس تونس يوم 17 أغسطس الماضي، على حساب النجم الساحلى التونسي.

وسبق وأن تولى نيبوشا تدريب العديد من الاندية العربية أبرزها نادى الفيصلى الأردني، ونادى الزمالك المصري.

وحقق المدير الفنى المونتنجرى نيبوشا مدرب الزمالك السابق، الدورى العراقى مع فريق الشرطة محققًا أرقامًا قياسية للفريق العراقى كانت غائبة عنه منذ سنوات، حيث حقق الشرطة بقيادة نيبوشا الدورى لأول مرة منذ 5 سنوات، بعدما كان فريق القوة الجوية هو الأبرز فى السنوات الأخيرة ويحصل على البطولات دائمًا بالعراق.

وحقق نيبوشا الدورى برصيد 86 نقطة بفارق 8 نقاط عن القوية الجوية صاحب المركز الثاني، ويعد هذه النقاط كأكبر نقاط حققها النادى فى تاريخه بالدورى العراقي.

وصنع نيبوشا فريقًا قويًا على كل النواحى الفنية، حيث حصل على اقوى دفاع بـ19 هدف سكنوا مرماه، وأقوى هجوم بـ71 هدفًا سجله الفريق، كما يعد هو الأكثر فوزًا بـ26 لقاء والأقل خسارة بهزيمته فى مباراتين فقط.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

شياطين الأسفلت

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليقات غير مسبوقة من قطر عن استهداف أرامكو
» السد القطري يتخطى النصر السعودي إلى نصف نهائي أبطال آسيا
» تفعيل أمر ملكي بتوحيد رسوم الحج والعمرة
» فنان مصري ينسحب من التمثيل أمام هيفاء وهبى بشكل مفاجئ
» بالصور..ابنة طلعت زكريا تتعرض لحادث مروع
» رسميًا.. بيراميدز يضم نجم الأهلي
» بعد علاجها.. سوسن بدر تعد الجمهور بهذا الأمر
» «كلوب» يرفض تجديد تعاقده مع ليفربول لهذا السبب
» بالفيديو.. اهتمام عالمي بحدث فني بالسعودية
» مانشستر يونايتد يُجدد عقد «دي خيا» حتى 2023
» قطر تدافع عن السعودية

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:21 ص

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    15:25

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية