الصفاقسي يفسخ تعاقده مع الصربي «نيبوشا»

16 سبتمبر 2019 - 06:50 م

أعلنت إدارة نادى الصفاقسى التونسى اليوم، الإثنين، فسخ تعاقده بشكل رسمي مع الصربى نيبوشا يوفويتش، المدير الفنى للفريق من منصبه بسبب سوء النتائج.

وذكر نادى الصفاقسى عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، أن الإدارة قررت فسخ التعاقد مع الجهاز الفنى للفريق بالتراضي.

وخسر الصفاقسى التونسى أمام بارادو الجزائرى بنتيجة 1 – 3 فى المباراة التى جمعتهما أمس فى "ذهاب" الدور التمهيدى الثانى بمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الصفاقسى التونسى أعلن قبل شهرين تعاقده رسميًا مع المدرب المونتينيجرى نيبوشا يوفوفيتش، لتولى مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، قادمًا من نادى الشرطة العراقي.

وتوج نيبوشا مع الصفاقسى بلقب كأس تونس يوم 17 أغسطس الماضي، على حساب النجم الساحلى التونسي.

وسبق وأن تولى نيبوشا تدريب العديد من الاندية العربية أبرزها نادى الفيصلى الأردني، ونادى الزمالك المصري.

وحقق المدير الفنى المونتنجرى نيبوشا مدرب الزمالك السابق، الدورى العراقى مع فريق الشرطة محققًا أرقامًا قياسية للفريق العراقى كانت غائبة عنه منذ سنوات، حيث حقق الشرطة بقيادة نيبوشا الدورى لأول مرة منذ 5 سنوات، بعدما كان فريق القوة الجوية هو الأبرز فى السنوات الأخيرة ويحصل على البطولات دائمًا بالعراق.

وحقق نيبوشا الدورى برصيد 86 نقطة بفارق 8 نقاط عن القوية الجوية صاحب المركز الثاني، ويعد هذه النقاط كأكبر نقاط حققها النادى فى تاريخه بالدورى العراقي.

وصنع نيبوشا فريقًا قويًا على كل النواحى الفنية، حيث حصل على اقوى دفاع بـ19 هدف سكنوا مرماه، وأقوى هجوم بـ71 هدفًا سجله الفريق، كما يعد هو الأكثر فوزًا بـ26 لقاء والأقل خسارة بهزيمته فى مباراتين فقط.