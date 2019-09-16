» الوداد يصعد أزمة نهائي دوري الأبطال دوليًا

16 سبتمبر 2019 - 06:09 م

قررت إدارة نادي الوداد المغربي بقيادة سعيد الناصري العودة لمحكمة التحكيم الرياضي «TAS» بعد قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي (كاف) بإعلان تتويج الترجي التونسي بطلا لدوري أبطال إفريقيا.

وأعلن الاتحاد الإفريقي يوم الأحد رفض لجنة الاستئناف للطعن المقدم من نادي الوداد الرياضي المغربي بخصوص تتويج الترجي التونسي بطلا لدوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي. (طالع التفاصيل)

وحسب المادة 48 من قوانين الاتحاد الإفريقي، فقرار لجنة الاستئناف قابل بدوره للاستئناف لدى محكمة التحكيم الرياضي في ظرف 10 أيام من تاريخ التوصل للقرار، وهو ما حدث بالفعل.

صحيفة هسبورت المغربية كشفت عن قرار سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد بالعودة لمحمة التحكيم الرياضي ضد قرار لجنة الاستئناف في الكاف.

وأصدر الاتحاد الإفريقي بيانا رسميا كشف من خلاله عن: "غياب تقنية الفيديو VAR ليس له أي آثار قانونية والغرض الوحيد منه هو مساعدة الحكم على اتخاذ القرار الصحيح".

"الحكم هو المسؤول عن اتخاذ القرارات النهائية. تقارير مسؤولي المباراة كانت واضحة والوداد رفض استئناف المباراة رغم محاولات الحكم المستمرة معهم".

"ولذلك فيؤكد مجلس الاستئناف أن المباراة خسرها الوداد بسبب رفض استئناف اللقاء".

على الجانب ذاته أعلن الترجي عبر موقعه الرسمي هو الآخر رفض لجنة الاستئناف لطعن الوداد وإعلان تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا.

أزمة كبيرة نشبت في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي بعد رفض الوداد استكمال اللقاء لعدم وجود تقنية الفيديو VAR وحكم كاف بعد المباراة بإعادة المباراة قبل أن يلجأ الفريقان إلى المحكمة الرياضية الدولية.

بذلك يلعب الترجي أمام الزمالك بطل الكونفدرالية في مباراة السوبر الإفريقي التي لم يُحدد موعدها حتى الآن.