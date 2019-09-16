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تفاصيل القبض على شابين وفتاتين أثناء ممارسة الجنس بكمبوند سكني

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أرشيفية
أرشيفية

محمد فضل- متابعات

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الغردقة

ممارسة الجنس

كمبوند

تمكنت شرطة الآداب من إلقاء القبض على شابين وفتاتين أثناء ممارستهم الجنس (في حالة تلبس) داخل كمبوند سكني بالغردقة.

وقرّرت نيابة الغردقة برئاسة المستشار حسام فاروق، رئيس نيابة الغردقة، حبس 4 شباب وفتيات احتياطيا على ذمة التحقيقات بعد ضبطهم أثناء ممارسة الرذيلة بكمبوند سكني بمنطقة الكوثر بالغردقة.

كان اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحرالأحمر، تلقى إخطارًا من العميد محمد دردير، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن حملة لمباحث الآداب برئاسة المقدم رامي الشيخ، رئيس مباحث الآداب، يعاونه الرائد خالد متولي، وكيل مباحث قسم الآداب، من ضبط المدعو "أ. م. م"، 30 عاما، عاطل، والمدعو "و. م. ك"، 32 عامًا، وبرفقتهما الفتاتين "ف. م. ن"، 23 عاما، مقيمة بالمطرية، والمدعوة "و. ا.ع"، 28 عامًا، مقيمة بإمبابة، حال وجودهم في وضع التلبس أثناء ممارسة الفجور والرذيلة وأعمال مخلة بالشرف.

وقررت نيابة الغردقة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.


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