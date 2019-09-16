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«صلاح» على رأس قائمة ليفربول لمواجهة نابولي

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أعلن الجهاز الفني لفريق ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب، قائمة الريدز التي ستخوض مباراة نابولي الإيطالي، المقرر لها، غدًا، الثلاثاء، على ملعب "سان باولو"، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وجاء محمد صلاح على رأس القائمة، التي ضمن كل من..

حراسة المرمى: أدريان، كيليهير، لونرجان.

الدفاع: فابينيو، فان ديك، لوفرين، جوميز، ماتيب، أرنولد، روبرتسون.

الوسط: فينالدوم، ميلنر، هندرسون، تشامبرلين، لالانا، شاكيري.

الهجوم: محمد صلاح، ماني، فيرمينو، بروستر.

وأسفرت قرعة دور المجموعات بدوري الأبطال، عن وقوع ليفربول فى المجموعة الخامسة، رفقة نابولي، وسالزبورج النمساوى وجينك البلجيكى.


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