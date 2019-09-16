الهجرة تتواصل «لايف» مع المصريين بالخارج

افتتحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، اليوم الاثنين، الاستوديو الخاص بالتواصل مع المصريين بالخارج مباشرة "لايف"، في إطار مبادرة "اسأل واقترح لايف"، من خلال فيديو كونفرانس مع عدد من المصريين بالخارج، بالتعاون مع إسلام الغزولي مستشار وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج للدعم الفني.

وقالت مكرم إن افتتاح الأستوديو يأتي استكمالا للمبادرة التي أطلقتها الوزارة تحت عنوان "اسأل واقترح مع وزيرة الهجرة"، موضحة أن الوزارة تهدف لخلق مزيد من قنوات التواصل المستحدثة التي تقربنا أكثر من كل المصريين في مختلف دول العالم.

ولذلك جاء التفكير في إطلاق نسخة جديدة من مبادرة "اسأل واقترح" والتي يتم فيها فتح حوار مباشر مع المصريين بالخارج عبر تطبيق "سكايب".

وأشارت إلى أن مبادرة "اسأل واقترح لايف" هي نهج جديد يهدف لخلق مزيد من التواصل المباشر مع المواطنين المصريين في كل أنحاء العالم؛ للرد مباشرة على استفسارات وشكاوى وأطروحات المصريين، وحل مشكلاتهم والاستفادة من مقترحاتهم.

وأوضحت مكرم أنه عقب افتتاح الأستوديو الخاص بالمبادرة، تم التواصل مع عدد من المصريين المقيمين بالمملكة العربية السعودية؛ نظرًا لأنها تضم الجالية المصرية الأكبر مقارنة بباقي الدول.