» الحبس عامين للمتهم في سرقة فيلا «بسمة وهبة»

قضت محكمة جنح أكتوبر، اليوم الاثنين، بحبس نقاش عامين، لاتهامه بسرقة فيلا المذيعة بسمة وهبة، مقدمة برنامج شيخ الحارة “الموقوف” على فضائية القاهرة والناس.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسين عامر، بحضور المستشار أحمد جمال عبدالعزيز، وكيل أول النائب العام، وبسكرتارية عمرو عبدالعزيز.

وكانت نيابة أكتوبر أول برئاسة المستشار علي الوشاحي، قد أمرت بحبس نقاش على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة مسدس مرخص ومصوغات ذهبية من فيلا المذيعة بسمة وهبه، أثناء إجراءه لإصلاحات بالفيلا.

وتبين من تحقيقات النيابة التي أجراها المستشار أحمد جمال عبد العزيز، وكيل أول النيابة، أن الأجهزة الأمنية بأكتوبر تلقت بلاغًا من مساعدة المذيعة بسمة وهبه ومدير الفيلا بسرقة الفيلا الخاصة بالمذيعة متهمين نقاش بالسرقة.

وقالت مساعدة المذيعة ومدير الفيلا إن وهبه تجرى عمرة بالأراضي السعودية وأنها أوكلت إليهما مهمة تجديد بعض محتويات الفيلا فاتفقا مع نقاش وعمال لإجراء بعض الدهانات والتعديلات على الفيلا، مشيرين إلى أنه أثناء العمل اكتشفوا سرقة مسدس مرخص خاص بالمذيعة وحلق ألماظ وبعض المصوغات الذهبية، فاتهموا النقاش الموجود بالفيلا بالسرقة.

وبفحص المكان وإجراء التحريات اللازمة ألقي القبض على المتهم وبمواجهته أمام النيابة أقر النقاش بارتكابه للواقعة وأرشد عن المسروقات فأمرت النيابة بحبسه إلى أن تمت إحالته للمحاكمة وأصدرت المحكمة قرارها سالف الذكر في حقه.