مقترح برلماني لتدريس خطورة السوشيال ميديا على المجتمع

اقترح النائب إسماعيل نصر الدين، عضو البرلمان، تدريس مادة تحت عنوان "السوشيال ميديا ووخطورتها على المجتمع" وذلك بداية من المرحلة التعليمية الإعدادية، وحتى التخرج سواء من الكليات أو الدبلومات الفنية، على أن تبحث الوزارة إن كانت مادة رسوب ونجاح وتضاف درجاتها للمجموع من عدمه.



وأوضح نصر الدين، في بيان لها، اليوم الإثنين، أن التعلم هو الوسيلة الوحيدة للبناء والتنمية والتقدم، ولهذا لا بد أن يواكب النظام التعليمى في مصر مجريات ومتغيرات الأمور في مختلف بلدان العالم، ولا تقتصر المناهج على المتوارث منذ عشرات السنين، فهناك دائما كل لحظة جديد في ظل التطور التكنولوجى وعصر الجيل الرابع والخامس وعلى المناهج التعليمية أن تواكب هذا التطور.



وأشار نصر الدين، إلى أن السوشيال ميديا أصبحت سلاح خطير، تستغله بعض الدول والجماعات في تنفيذ مخططات خطيرة، وأصبحت الحروب الآن إلكترونية، من خلال شاشات التليفون المحمول في أيدى كل الشباب، ولهذا لا بد من توعية الشباب والمواطنين بشكل عام بأهمية ما يقومون بنشره عبر صفحاتهم وعدم تصديق كل ما يقال أو يرونه أو يسمعونه فهناك من التطورات الحديثة الآن ما يجعل صورة في عمل فنى يصدرها البعض على أساس أنها حدث في بلدة ما وفى النهاية يتم الكشف أن الموضوع شائعة ولا أساس له من الصحة، ولهذا لا بد من توعية المجتمع بهذا ولا يوجد أفضل من التعليم لتحقيق الهدف المنشود.





