3 رسائل من «السيسي» للكويت عبر مرزوق الغانم

16 سبتمبر 2019 - 04:40 م

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، بحضور الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، بالإضافة إلى سفير دولة الكويت بالقاهرة.





وأكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس رحب برئيس مجلس الأمة الكويتي، وطلب نقل التحيات إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، موجهًا الشكر له وللشعب الكويتي الشقيق على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته الأخيرة إلى الكويت.





وأشاد الرئيس بمتانة وقوة العلاقات المصرية الكويتية وما تتميز به من خصوصية، مؤكدًا حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الأصعدة، بما فيها تعزيز العلاقات البرلمانية المتبادلة بما يسهم في الارتقاء بالتعاون القائم بين الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي.





وأضاف المتحدث الرسمي، أن مرزوق الغانم نقل إلى الرئيس تحيات الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، مؤكدًا اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، وحرص الجانب الكويتي على تعزيز التعاون مع مصر على كافة المستويات، والتشاور والتنسيق معها بشكل دوري إزاء مختلف القضايا.





كما ثمّن رئيس مجلس الأمة الكويتي دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مشيدًا بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدمًا بالعمل العربي المشترك.



