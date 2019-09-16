تعرف على خليفة «آل الشيخ» في رئاسة الاتحاد العربي

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فاز الأمير عبدالعزيز بن تركى الفيصل برئاسة الاتحاد العربى لكرة القدم بالتزكية من الجمعية العمومية للاتحاد فى اجتماعها (25) غير العادى، والذي تم عقده بمدينة "جدة" السعودية.

وكان قد سافر وفد لتمثيل مصر في الجمعية العمومية الطارئة للاتحاد العربى لكرة القدم، مكون من: جمال محمد على نائب رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة، وأحمد عبد الله عضو اللجنة فى المملكة العربية السعودية، لانتخاب رئيس جديد للاتحاد العربى بعد استقالة المستشار تركى آل الشيخ.

كما تضمن جدول الأعمال للجلسة الطارئة الموافقة على جدول الأعمال، إلى جانب كلمة للقائم بأعمال الرئيس والمصادقة على إجتماع المجلس الأخير، ثم اختيار لجنة للاقتراع على الانتخابات اثنين من آسيا واثنين من أفريقيا لانتخاب رئيس للاتحاد العربى لكرة القدم.

وأعلن رئيس هيئة الترفيه فى السعودية تركى آل الشيخ عن استقالته من منصبه كرئيس للاتحاد العربى لكرة القدم، بعد انتهاء السنة الأولى من البطولة العربية بنسختها الجديدة.


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