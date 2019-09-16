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الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا يُحزن المصريين

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرين ملكيين، تسبب أحدهما في حالة حزن بين المصريين، إذا قضى بتنفيذ حكم القتل تعزيرًا لمصريين في السعودية.

كما أصدر العاهل السعودي، أمرًا ملكيًا ، بتنفيذ حكم القتل على شاب ارتكب جريمة بشعة، حيث قام بضرب والده بمطرقة على رأسه وخنقه حتى الموت ثم أشعل النار في جسده.

وجاء أمر الملك سلمان، بتنفيذ الحكم بالقتل تعزيرًا بعد استنفاد كل درجات التقاضي.

وأصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية.

فيما يلي نصه:

أقدم / عبد حسن جاسم عميان – سوري الجنسية – على قتل والده وذلك بضربه بمطرقة على رأسه عدة مرات وخنقه مما أدى إلى وفاته، ومحاولة إخفاء جريمته بسكب البنزين على جسده وإشعال النار فيه.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولكونه قتل والده عمداً وعدواناً وعلى صورة شنيعة فقد تم الحُكم عليه بالقتل تعزيراً, وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجاني / عبد حسن جاسم عميان – سوري الجنسية – اليوم الاثنين 17 / 01 / 1441هـ، بمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية.

كما أصدرت وزارة الداخلية السعودية، بياناً آخر بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمصريين، بعد صدور أمر ملكي بتنفيذ الحكم بعد استنفاد درجات التقاضي، وهو الأمر الذي سبب حالة حزن لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي المصريين، إذا أن مثل هذه الاتهامات لا يعاقب مرتكبها بالإعدام في القانون المصري، بينما يقضي القانون المعمول به في السعودية بالقتل تعزيرًا وفقًا للشريعة الإسلامية.

ونفذت وزارة الداخلية الحكم بمهربي حبوب الإمفيتامين المحظورة في منطقة تبوك.

وفيما يلي نص البيان :

بفضل من الله تم القبض على كل من: 1 / مسعد عوض عوض اللبان – 2 / محمود عبدالعزيز محمود – مصريي الجنسية -، عند قيامهما بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، ومادة الأفيون المخدر، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نسب إليهما، والحكم بقتلهما تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجانين ) مسعد عوض عوض اللبان، ومحمود عبدالعزيز محمود (، اليوم الأثنين 17 / 1 / 1441هـ في منطقة تبوك.


كما أصدرت وزارة الداخلية , بياناً ثالثًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بجانٍ في محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة فيما يلي نصه:

أقدم/ ضيف الله بن عطا الله بن عطية السفياني -سعودي الجنسية- على قتل/ مساعد بن عايض بن محمد العتيبي -سعودي الجنسية- , وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني/ ضيف الله بن عطا الله بن عطية السفياني اليوم الاثنين 17 / 01 / 1441 هـ في محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

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