قطر تدافع عن السعودية

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أعرب وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، اليوم الإثنين، إدانة بلاده للهجمات التي تعرضت لها منشآت تابعة لشركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية.

جاء هذا في تغريدة على حساب الوزير القطري في "تويتر"، حيث دان الهجمات التي تعرضت لها منشآت الشركة قبل يومين.

وكتب في التغريدة: "ندين الهجمات على المرافق الحيوية والمدنية وآخرها البقيق"، مطالبا بإيقاف "الحروب والصراعات" إلى جانب "تكاتف الجهود لتحقيق الأمن الجماعي المشترك في المنطقة".

وتسببت الهجمات بواسطة طائرات مسيرة بانفجارات أدت إلى اندلاع النيران في منشأتي بقيق، أكبر منشأة في العالم لمعالجة النفط، وخريص المجاورة التي تضم حقلا نفطيا ضخما شرق السعودية، ما أدى إلى توقف نصف إنتاج النفط السعودي.

وتبنى الحوثيون في اليمن، الهجمات على المنشآت في السعودية، لكن الإدارة الأمريكية أشارت إلى "عدم وجود أدلة على أن هذا الهجوم غير المسبوق على إمدادات الطاقة العالمية" انطلق من اليمن.


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