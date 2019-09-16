» الموافقة على قانون طال انتظاره بالسعودية

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متابعات - الطيب حسين

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السعودية

نقل الاعضاء

الشورى السعودي

قانون نقل الاعضاء

أعلن مجلس الشورى السعودي، اليوم الاثنين، موافقته على مشروع نظام التبرع بالأعضاء البشرية.

جاء هذا عقب اطلاع المجلس على وجهة نظر اللجنة الصحية.

ويهدف مشروع النظام المكون من 28 مادة إلى تنظيم إجراءات عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء وتطويرها للمحافظة على الحياة البشرية، وحماية حقوق الذين تنقل منهم أو إليهم الأعضاء البشرية، وترخيص المنشآت الصحية، وتحديد مسؤولياتها فيما يتعلق بالتبرع بالأعضاء وزراعتها.

كذلك ينص على منع استغلال حاجة المريض أو المتبرع أو الاتجار بالأعضاء البشرية.


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