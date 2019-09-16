ترامب: لا نحتاج لنفط الشرق الأوسط.. وهذا وعدي للحلفاء

16 سبتمبر 2019 - 02:44 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده أصبحت المنتج الأول للطاقة في العالم، وهي لا تحتاج إلى نفط وغاز من الشرق الأوسط، لكنها ستساعد حلفاءها في المنطقة.

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الإثنين: "نظرًا لأننا حققنا أداء جيدًا في مجال الطاقة في السنوات القليلة الماضية، نحن الآن مصدر صاف للطاقة، ونحن المنتج الأول للطاقة في العالم".

وأضاف ترامب: "نحن لا نحتاج نفط وغاز الشرق الأوسط، وفي الحقيقة لدينا عدد قليل جدا من الناقلات هناك، لكننا سنساعد حلفاءنا".

وكانت جماعة "أنصار الله" أعلنت استهداف حقلي نفط بقيق، وخريص في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، أول من أمس السبت، بـ10 طائرات مسيرة، وتوعدت بتوسيع نطاق هجماتها داخل العمق السعودي.

وتقع بقيق على بعد 60 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من الظهران في المنطقة الشرقية بالسعودية. وتضم بقيق أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ مارس 2015، ضد أنصار الله الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.



