صور تكشف تورط هذه الدولة في هجمات «أرامكو»

16 سبتمبر 2019 - 01:37 م

قال مسئولون أمريكيون إن الولايات المتحدة تستند إلى صور التقطتها أقمار صناعية وتقارير استخباراتية تعزز اتهامها لإيران بالوقوف وراء هجمات على منشآت نفطية سعودية.

وتنفي إيران الضلوع في هجمات أمس الأول السبت، التي أعلنت جماعة الحوثي في اليمن المسئولية عنها.

لكن مسئولين أمريكيين، لم يكشفوا عن هويتهم، تحدثوا إلى وسائل إعلام أمريكية ودولية قائلين إن دقّة ومدى الهجمات تلقى بالشكوك حول مزاعم الحوثي.

وأثّرت الهجمات على إمدادات النفط عالميًا بالسلب بنسبة 5% وإلى ارتفاع كبير في الأسعار.