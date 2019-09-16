» الأهلى يستأنف تدريباته استعدادًا للزمالك

16 سبتمبر 2019 - 01:32 م

يستأنف فريق الأهلى تدريباته فى الخامسة مساء اليوم، استعدادًا لمباراة السوبر أمام الزمالك المقرر إقامتها الجمعة المقبل باستاد الجيش ببرج العرب.

وعادت بعثة الفريق إلى القاهرة قادمة من غينيا الاستوائية في الساعات الأولى من فجر اليوم الإثنين بعد رحلة طيران شاقة استمرت أكثر من 12 ساعة تخللها ترانزيت مرتين في الكاميرون وإثيوبيا.

وفضل الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر استئناف التدريبات اليوم بدون راحة نظرًا لضيق الوقت استعدادًا للمباراة.