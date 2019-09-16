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"الكلية بـ20 ألف".. ضبط ماسح أحذية يتاجر في الأعضاء البشرية

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القبض على

متابعات- الدويني فولي

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‎وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعي بقيام  شخص بالاشتراك مع آخرين بالوساطة والاتجار في الأعضاء البشرية مستغلين فقر وحاجة بعض المواطنين للمال.

وأكدت التحريات قيام ماسح أحذية بالوساطة في بيع الأعضاء البشرية وأنه دائم الحديث مع الأشخاص من ذوى الحاجة وبائعي السلع بمنطقة الإسعاف لحثهم على بيع أعضائهم البشرية واتفاقه مع (شخص آخر محدد) على بيع كليته مقابل عشرين ألف جنيه .

وأكدت التحريات أن باستدعاء الأخير (مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة، سبق اتهامه والحكم عليه فى 6 قضايا " سلاح – عدم حمل بطاقة – آداب عامة " أخرهم قضية "سلاح") أقر بصحة تلك المعلومات وأضاف بأن الأول اصطحبه لإحدى الشقق بمنطقة النهضة بالسلام خاصة بأحد الأشخاص وشركائه في بيع الأعضاء للإقامة بها لحين الانتهاء من إجراء الفحوصات وإجراء العملية، إلا أن التحاليل أثبتت عدم سلامته لنقل كليته لإصابته بفيروس C وأضاف أن المذكورين أجبروه على التوقيع على إيصال أمانة على بياض لمنعه من المغادرة قبل إجراء العملية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول "ماسح الأحذية" (مواليد 1970، ومقيم بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة، سبق إتهامه والحكم عليه فى 5 قضايا "سرقة وسائل نقل – خيانة أمانة – تسول" أخرهم قضية "تسول") وأقر بصحة قيامه بالوساطة فى بيع الأعضاء البشرية .


 


تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالعرض على النيابة قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق .

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