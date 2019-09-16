» "الكلية بـ20 ألف".. ضبط ماسح أحذية يتاجر في الأعضاء البشرية

وأكدت التحريات قيام ماسح أحذية بالوساطة في بيع الأعضاء البشرية وأنه دائم الحديث مع الأشخاص من ذوى الحاجة وبائعي السلع بمنطقة الإسعاف لحثهم على بيع أعضائهم البشرية واتفاقه مع (شخص آخر محدد) على بيع كليته مقابل عشرين ألف جنيه .

وأكدت التحريات قيام ماسح أحذية بالوساطة في بيع الأعضاء البشرية وأنه دائم الحديث مع الأشخاص من ذوى الحاجة وبائعي السلع بمنطقة الإسعاف لحثهم على بيع أعضائهم البشرية واتفاقه مع (شخص آخر محدد) على بيع كليته مقابل عشرين ألف جنيه .