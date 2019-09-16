النائب العام ورئيس مجلس الدولة يؤديان اليمين أمام السيسى

16 سبتمبر 2019 - 12:17 م

أدى كل من المستشار محمد محمود فرج حسام الدين رئيسًا لمجلس الدولة، والمستشار حمادة السيد محمد عبد الفتاح الصاوى نائبًا عامًا، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اجتمع عقب حلف اليمين مع الرئيس الجديد لمجلس الدولة والنائب العام الجديد، حيث تمنى الرئيس لهما التوفيق فى أداء مسئولياتهما.

ومنح الرئيس وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، لكلٍ من المستشار أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار نبيل أحمد توفيق صادق النائب العام السابق، حيث أعرب الرئيس عن خالص التقدير لجهودهما الكبيرة، وتفانيهما فى إنفاذ القانون وحماية العدالة والحفاظ على حقوق المجتمع والمواطنين.