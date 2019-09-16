» لتجنب الكوابيس ليلاً.. هذه الأطعمة ممنوعة

الكثيرون يعانون من الكوابيس ليلاً، كشف أخصائي تغذية عن 4 أطعمة تسبب الكوابيس، من أبرزها الأطعمة الحارة ومنتجات الألبان .

ومن أبرز هذه الأطعمة:

1- الأطعمة الحارة: كثيرون يحبون المأكولات الحارّة، لكن العلم يؤكد أنها تسبّب المتاعب قبل النوم، والسبب يعود إلى أن الطعام الحار يرفع درجة حرارة الجسم، ما يُسبب اضطراباً في النوم، ويساهم في تكوين الأحلام المُزعجة.

2-الجبن ومنتجات الألبان: تعتبر الجبنة في قمة هرم الأطعمة التي تسبب الكوابيس، واتضح أن الجبن ومنتجات الألبان من أبرز أسباب الكوابيس.

3-المكرونة: على الرغم من كون الكاربوهيدرات جزءاً أساسياً من النظام الغذائي المتوازن، إلا أنه ينصح بعدم تناوله قبل النوم، لأنه يسبب أحلاماً مزعجة، والسبب هو أن السكر الذي يتم إنتاجه من الكربوهيدرات، يساهم في تشكيل الأحلام المزعجة أثناء النوم ليلاً.

4-البطاطس المقلية: تعد تلك الوجبة غير الصحية، سبب رئيسي للأحلام المُزعجة، وتبين أن الأشخاص الذين تناولوا الأطعمة الدهنية مثل البطاطس المقلية، أكدوا أنهم يعانون من الكوابيس.