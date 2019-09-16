مدافع الزمالك يعلن اعتزاله كرة القدم

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محمود فتح الله

أعلن اللاعب محمود فتح الله مدافع الزمالك، اعتزاله لعب كرة القدم بصورة نهائية، قبل أيام من بداية الموسم الجديد للدوري المصري.

ولعب "فتح الله" خلال مسيرته الكروية في أندية مختلفة سواء بمصر بعد احترافه في لبنان، حيث شارك في 344 مباراة وسجل 50 هدفًا، وصنع 7 لزملائه، كما فاز بالعديد من البطولات مع القلعة البيضاء أبرزها بطولة كأس مصر 3 مرات.

أما مع الفراعنة فتوج ببطولة كأس الأمم الأفريقية مرتين عامي 2008 و2010، تحت قيادة المعلم حسن شحاتة.

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