ماذا قال عمرو أديب عن القصور الرئاسية؟

16 سبتمبر 2019 - 09:56 ص

انفعل الإعلامي عمرو أديب على الهواء بسبب الهجوم الذي شنه البعض على الرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب القصور الرئاسية.

وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، الرئيس السيسي قرر بناء قصر في العاصمة الإدارية الجديدة حتى تكون مرآة للعاصمة القديمة.

أوضح "أديب"، بأن القصور الرئاسية مكان للحكم وليست ملكًا لأحد، قائلاً: "الرئيس السيسي عنده رؤية أن هذا الكيان بيتعمل بالشكل ده، لو إنت شايف أن ده غلط ده مش معناه أن البلد تتهد، اتقوا الله في البلد، معقبا القصور مكان للكم ليس ملكا لأحد".