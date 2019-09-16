» إعلامية كويتية تهاجم فنانا مصريًا: فاكر نفسه شهريار

أحمد عادل شعبان
علقت الإعلامية الكويتية مي العيدان على حفل زفاف الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد .
وقالت "مي" في برنامجها "كشف حساب" : "الحفل تكلف حوالي مليون جنيه .. وهنا الزاهد تستحق لأنها جميلة .. وأتمنى استمرار السعادة للطرفين ".
وأضافت: "أحمد فهمي مر بزيجات سابقة غير مستقرة وعاطي إحساس لنفسه إنه شهريار .. هذه الزيجة الثالثة في حياته وأتمنى ميكونش فيه واحدة رابعة".
وأقام "فهمي" حفل زفافه على هنا الزاهد يوم الأربعاء الماضي بأحد فنادق القاهرة.
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