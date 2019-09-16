» أخصائي طب نفسي يطالب بهذا الأمر في مواقع التواصل

16 سبتمبر 2019 - 01:02 ص

قال الدكتور إبراهيم مجدي، أخصائي الطب النفسي، إن الشائعات التي تُنشر على السوشيال ميديا تكون أقرب للتصديق من قبل البعض إذا وجدوا عليها 20 ألف لايك على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أو تعليقات عديدة، وتُصبح قضية جدلية، موضحًا أن حجب الإعجاب على منشورات مواقع التواصل يؤثر في قرار المستخدم.



وأضاف «مجدي»، خلال حوار إعلامي، أنه حال مشاهدة أي شخص 10 من أصدقائه روجوا معلومة واحدة يقترب إلى تصديقها دون البحث عن كونها حقيقية أو كذب، كما أن الذي يريد نشر شائعة ما يكتبها بأسلوب مبسط كي تُنشر بشكل أقوى، ولا يستخدم المصطلحات المعقدة.

