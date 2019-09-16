» خبير يفجر مفاجأة مدوية عن مكاسب "الفيسبوك"

16 سبتمبر 2019 - 12:01 ص

أكد المهندس محمود توفيق، استشاري أمن المعلومات، إن الفيس بوك يتحصل على مكاسب سنوية تقدر بـ 55 مليار دولار، رغم أنه لا يبيع سلع، ولكن السلعة الحقيقية التي يبيعها الفيس بوك هو المستخدم، حيث يقوم بتحليل أنماط المستخدمين واستخدام البيانات في الإعلانات.



وأضاف خلال حوار إعلامي، أن هناك مزايا كبيرة لمواقع التواصل الاجتماعي مثل نشر الأفكار الإيجابية، وتبني قضايا اجتماعية، ولكن البعض يستغلها لنشر الشائعات.

