"الأرصاد" تفجر مفاجأة عن فصل الخريف هذا العام

15 سبتمبر 2019 - 10:20 م

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن مصر تعيش أجمل أجواء العام خلال هذه الفترة، لافتَا إلى أن فصل الخريف من أجمل فصول السنة في مصر، خاصة أنه يتميز بدرجات حرارة معتدلة جدًا، واعتدال نسبة الرطوبة، رغم تخلله بعض حالات عدم الاستقرار مع تساقط الأمطار.



وأوضح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الامطار في فصل الخريف قد تصل إلى حد السيول في الأماكن المحاطة بالجبال.

وأشار إلى أن سقوط الأمطار على السواحل الشمالية بالأمس، إيذانا بأن فصل الخريف في مصر بدأ قبل ميعاده على الأقل بـ10 أيام مثل العام الماضي.















