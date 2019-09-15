الكشف عن آخر التطورات فى مفاوضات سد النهضة

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أكد الدكتور عباس شراقي، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث الأفريقية، إن تصريحات وزير الخارجية سامح شكري بأن مصر لن تقبل تحويل مسائل علمية لسياسية في سد النهضة، وبأن مصر لن يفرض عليها وضع قائم، ليست الاولى من نوعها.
وتابع رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث الأفريقية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن وزير الخارجية صرح سابقًا بأن مصر تفاوضت مع أثيوبيا بحسن نية، وبأن مصر ستدافع عن مصالح الشعب المصري بوسائل عديدة، وبعد هذه التصريحات عادت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا مرة أخرى بحضور وزراء الخارجية ووزراء الري ومديري المخابرات من الجانبين، وتم تسمية هذا الاجتماع باللجنة التساعية في ابريل 2018، ثم التقت مرة أخرى في مايو 2018 ومنذ هذه اللحظة لم تجتمع اللجنة أي منذ 15 شهرًا.
ولفت رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث الأفريقية، إلى أن اللجنة التساعية التي شملت وزارة الخارجية والري ومدير المخابرات، جاء بعد اعلان وزيرالري في 2017 بأن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، بعد رفض الجانب السوداني والاثيوبي التقرير الاستهلالي للمكتب الفني الفرنسي حول سد النهضة، فقام وزير الري بإحالة هذه الملف للجهات السياسية والسيادية.
وأشار إلى أن القادة السياسيين اجتمعوا في إبريل ومايو 2018 ولم يصلوا إلى أي شيء، وكان من المفترض أن يجتمعوا بعد ذلك، وهذا الامر لم يحدث حتى الآن، معقبًا: "أزمة سد النهضة الآن سياسية أكبر من كونها مسألة فنية".


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