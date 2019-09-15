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البعثة الأوروبية: انتخابات تونس جرت في أجواء هادئة وسلسة

عرب وعالم

تونس
تونس

المصريون ووكالات

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تونس تحدد موعد الانتخابات الرئاسية

قالت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في تونس، إن التصويت في الانتخابات الرئاسية، الأحد، تمّ في أجواء "هادئة وسلسة".
جاء ذلك على لسان رئيس البعثة، فابيو ماسيمو كاستالدو، خلال مؤتمر صحفي، عقده مساء الأحد، بمركز التصويت في المدرسة الابتدائية بنهج مارسيليا بالعاصمة تونس.
وأشار كاستالدو أنه "لم يتم تسجيل وقوع أي مخالفة جسيمة منذ انطلاق عملية التصويت".
ولفت إلى أن "التجهيزات والمعدات الضرورية للاقتراع كانت متوفّرة، كما أن أداء رؤساء مراكز الاقتراع في إدارة العملية الانتخابية كان جيدا".
وفي سياق متصل، أكد رئيس البعثة الأوروبية أن "البعثة ستواصل مواكبة مختلف مراحل العملية الانتخابية من فرز للأصوات وصولا إلى الإعلان عن النتائج".
من جهة أخرى، شدّد كاستالدو على "الأهمية التي يوليها الاتحاد الأوروبي لإرساء قواعد الديمقراطية في تونس".
وبعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في تونس، مكوّنة إجمالا من مائة عضو، بينهم 30 دبلوماسيًا من الدول الأعضاء بالاتحاد، ومن سويسرا وكندا.
وأغلقت مراكز الاقتراع في تونس، أبوابها الأحد في تمام الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (17: 00 تغ).
وبلغت نسبة الإقبال على التصويت في عموم البلاد 35 بالمائة قبل ساعة فقط من إغلاق مراكز الاقتراع، حسبما أعلن نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في مؤتمر صحفي. -

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